Goed nieuws voor jonge ouders: einde in zicht voor luiers bij restafval

ZALTBOMMEL - Goed nieuws voor de mensen die incontinentiemateriaal nu nog bij het restafval moeten inleveren. De fabriek in Nijmegen die het luierafval verwerkt, gaat de capaciteit uitbreiden. En dat betekent dat het gescheiden inzamelen van luiers een stap dichterbij is.

Begin dit jaar besloot de gemeente Zaltbommel om luiers en medisch incontinentieafval nog niet gescheiden te gaan inzamelen, in afwachting van voldoende verwerkingscapaciteit bij het bedrijf ARN in Nijmegen. Mensen met medisch incontinentieafval, die door deze maatregel veel meer geld kwijt waren aan restafval, waarvoor per zak van 30 liter moet worden betaald, kwamen in aanmerking voor een vergoeding om de extra kosten te compenseren.

Ouders met kinderen die nog niet uit de luiers zijn, krijgen die vergoeding niet. Voor deze groep zal de gescheiden inzameling dus extra gunstig uitpakken.

Kosten

Zaltbommel gaat nu bekijken op welke termijn en tegen welke kosten de gescheiden luierinzameling kan worden ingevoerd. Ook moet nog bekeken worden hoeveel inzamelcontainers er nodig zijn en hoe vaak de vuilniswagens van Avri deze containers zullen gaan legen.

De kans is groot dat die regeling gaat lijken op het plan dat de gemeente West Betuwe al heeft uitgewerkt. Daar kunnen mensen vanaf 1 juli 2021 op 28 locaties in de gemeente hun luierafval kwijt. Alleen in de vier allerkleinste kernen, met minder dan 800 inwoners en zonder school, moeten de inwoners het zonder container stellen. De kosten worden er verdeeld over alle huishoudens, wat neerkomt op 6,46 euro per jaar, 54 cent per maand dus.

Controle

Afvalinzamelaar Avri gaat controleren of mensen alleen afvalzakken met babyluiers en incontinentiemateriaal in de containers werpen en niet regulier restafval. Voor dat laatste afval moeten inwoners apart betalen per ingeleverde zak. Als Avri constateert dat er veel regulier afval in de luiercontainers wordt gegooid, dan kunnen containers verplaatst worden naar plekken waar meer toezicht is.

Er zijn overigens al ervaringen opgedaan in West Maas en Waal en Neder-Betuwe. Daar blijkt het probleem van misbruik van de luiercontainers niet groot te zijn. Zaltbommel wil leren van de aanpak van die gemeenten. ‘Om weloverwogen keuzes te kunnen maken over onze aanpak’.

Stank

De containers zullen half in de grond worden gegraven. Dat moet stank voorkomen. Ook staan de containers daardoor minder in het zicht, zo is de redenering.