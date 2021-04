Gomarus schrijft leerlingen brief na rel rond homoseksualiteit: ‘Jouw persoonlijke verhaal is veilig’

Betere brandweer­hulp voor drenkelin­gen; drie extra teams voor oppervlak­te­red­ding in Gelderland-Zuid

7 april NEDERHEMERT/WAARDENBURG - Het rivierengebied is weer een stukje veiliger. Het tekort aan oppervlaktereddingsteams bij de brandweer Gelderland-Zuid is opgelost. De posten in Nederhemert en Waardenburg hebben deze taak erbij gekregen en kunnen die ook uitvoeren. Daarmee kan er in het westen van het waterrijke Rivierenland altijd binnen een kwartier een gespecialiseerd team aanwezig zijn.