Goodiebag voor leerlingen Oekraïense klas Cambium; hart onder de riem van Take me Everywhere

Gijs Verhoeks gepensioneerd onderwijzer en vertegenwoordiger van Take me Everywhere, was naar de school gekomen om de rugzakken uit te delen. Daarin vonden de leerlingen onder meer een een vertaalhulp en spelletjes. .

Take me Everywhere is opgezet om de jonge vluchtelingen een hart onder riem steken. Vorige week deelden scholieren van basisscholen in Brakel en Bruchem rugzakjes uit aan hun leeftijdgenoten die zijn ondergebracht bij particulieren en op Resort aan de Maas in Kerkdriel.