Greenpeace plaatst in Hurwenen protestbord tegen Rabobank

Proces over xtc-lab Brakel acht maanden uitgesteld wegens zieke advocaat

6:17 BREDA/BRAKEL/SPRANG-CAPELLE - Ziekte van een advocaat leidt ertoe dat het proces over een drugslab in Brakel pas in januari kan worden gevoerd. De rechtbank in Breda wil vanwege het verband tussen de dingen waar drie mannen van worden verdacht de zaken gecombineerd behandelen. En dat kan vanwege de beperkte capaciteit bij de rechtbank niet eerder dan over acht maanden.