‘Groot aandeel goedkope nieuwe huizen in Bommelerwaard niet in beton gegoten’

Betaalbare woningen

Niet in beton gegoten

Uit de reactie van wethouder Van Hoften leidt Van Boxtel af dat de percentages niet ‘in beton gegoten zijn'. Van Hoften benadrukte dat nog maar een keer en zei te beseffen dat de woningmarkt ‘gespannen’ is, vooral moeilijk voor mensen die voor het eerst een woning willen kopen of huren. ,,Afwijken van de afgesproken norm mag, als dat goed gemotiveerd wordt. In de praktijk geldt natuurlijk dat hoe groter het bouwplan, hoe makkelijker het is om verschillende soorten huizen te bouwen. En we moeten er voor waken dat we niet tijdens het spel de regels gaan veranderen", zei hij, doelend op de projecten die wat betreft voorbereiding al in de pijplijn zitten. We moeten letten op welke plannen het meest aan onze wensen voldoen en we moeten jaarlijks controleren of we onze doelen wel halen."