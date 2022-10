Groot onderhoud aan Wilhelminasluis dwingt schippers om goed te plannen

De Wilhelminasluis is een bijzonder bouwwerk. Het is een zogeheten ‘groene kolk’ wat inhoudt dat de wanden niet van steen of beton zijn, maar bekleed zijn met gras. Ook de deuren zijn bijzonder. Omdat de ene keer het water in de Waal hoger staat en de andere keer in de Maas, kunnen deze deuren aan beide kanten het water keren. De Wilhelminasluis is de enige waaiersluis van Nederland.