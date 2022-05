Grootscheepse zoekactie in de Waal bij Nieuwaal; ‘Het zou grap geweest kunnen zijn’

De meldkamer was gebeld door iemand die in een vreemde taal meldde dat er een persoon te water was geraakt. Dat bericht werd zeer serieus genomen, blijkt uit de hulpdiensten die werden gealarmeerd: de brandweer van Gameren, een ambulance en de politie. Rond 22.00 uur vlogen ook een traumaheli en een politiehelikopter naar Nieuwaal.

,,Vanwege de taal was het even moeilijk waar het precies over ging", zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio over de grootschalige zoekactie. ,,We maakten ons ook zorgen over degene die 112 had gebeld. Maar ook die hebben we niet aangetroffen. Het zou een grap geweest kunnen zijn.”