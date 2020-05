Grote actie in Kerkdriel tegen drugscriminelen gebeurt voor politie op bekend terrein

Een van de laatste acties was in december 2019, waarbij ook Defensie een rol speelde. Gemaskerde eenheden hielpen de rechercheurs toen bij het zoeken van sporen in een pand aan de Oude Weistraat, op een paar honderd meter van de plek waar deze dinsdag werd gezocht. En een jaar geleden, in april 2019, hield de politie een man aan bij een doorzoeking van een pand aan de Lange Weistraat. Dat gebeurde tijdens een gecombineerde actie die ook in Ewijk en Winssen, dichtbij Beuningen, werd uitgevoerd. Of de zaken van toen en nu verband houden, kon de politie dinsdag niet zeggen. Wel ging het ook in 2019 om langlopend onderzoek naar de teelt en de handel in wiet.