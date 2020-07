Grote brand in schuur van agrarisch bedrijf in Delwijnen

Opslag afgelaste rommel­markt Bruchem tot de nok gevuld; twee buitenkan­sen voor de fans

10 juli BRUCHEM - Jan Huisman heeft geen plek meer in de schuur bij zijn huis aan de Middelweg in Bruchem. Daar liggen de spullen opgeslagen die eigenlijk waren bedoeld voor de grote rommelmarkt in het dorp. Die trekt elk jaar in mei duizenden mensen naar Bruchem. Maar dit jaar even niet. Het laat zich raden waarom.