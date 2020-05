Grote politieactie in Maasdriel en Den Bosch vanwege onderzoek naar hennepproductie

Maasdriel moet het langst op ambulance wachten; extra mensen en materieel wegen niet op tegen stijging spoedrit­ten

9 mei KERKDRIEL - Wie in Maasdriel in geval van nood een ambulance belt, moet gemiddeld het langst wachten van de gemeenten in Gelderland-Zuid. Door de bank genomen duurt dat 10 minuten en 20 seconden. Dat is ruim 2 minuten langer dan het gemiddelde in het gebied van de ambulancedienst.