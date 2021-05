Grote politiecontrole langs A2 in Hedel bij afgeperste fruithandel De Groot

Go van Zanten heropent Halosta in Aalst

7 mei AALST - Na een maand van verbouwen en veranderen is Halosta in Aalst donderdagavond officieel open. De eer om het lint door te knippen was voor Go van Zanten, de vrouw van André van Zanten. Die overleed in december 2020 aan de gevolgen van corona. Vanwege covid-maatregelen was de heropening een bescheiden bijeenkomst.