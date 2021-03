Onrust in Zuilichem over arbeidsmi­gran­ten: ZBB stopt, dorpsraad schrijft brandbrief

10 maart ZALTBOMMEL - Vereniging Zuilichemse Bewoners Belangen (ZBB) stopt ermee. Directe aanleiding is onvrede en frustratie over een tweede plan voor de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten aan de rand van het kleine dorp. De dorpsraad heeft over dit plan inmiddels een brandbrief aan de gemeente geschreven.