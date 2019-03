Grote stroomstoring? Kijk op de kaart met tips in de meterkast

ZALTBOMMEL/GELDERMALSEN - De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid trekt zich de kritiek aan van bewoners van het rivierengebied na de grote stroomstoring in 2017. De informatievoorziening tijdens de storing was ‘matig’ tot ‘onvoldoende’, lieten zij weten in een enquête die de regio afgelopen najaar heeft laten uitvoeren.

In november 2017 vloog bij Zoelmond een Apache-helikopter tegen een hoogspanningsmast, waardoor bijna 26.000 mensen langdurig zonder elektriciteit kwamen te zitten. De inwoners van de Bommelerwaard kunnen erover meepraten. Tien jaar eerder zaten duizenden ook dagen zonder stroom toen een heli van de luchtmacht boven de Waal bij Hurwenen hoogspanningsleidingen aan gort vloog.

Matig

De mensen die het twee jaar terug zonder stroom moesten doen, hoorden daar vooral iets over via familie, buurtbewoners of sociale media. Bijna tweederde van degenen die meewerkten aan het onderzoek, bestempelde de informatievoorziening als matig of onvoldoende.

Ook werd de voorlichting onderzocht na de storing met het drinkwater in de Betuwe in juni 2018. Een breuk in een waterleiding voor problemen in de regio Geldermalsen. Waterbedrijf Vitens raadde aan om water te koken om de kans op maag- en darmklachten te verminderen. Ook toen vond bijna de helft van de ondervraagde mensen de informatie onvoldoende of matig. Een thuisbezorgde brief en Facebook bleken nuttige bronnen. En ook hier boden buren, bekenden of familie soelaas.

Kaart voor in de meterkast

Om de inwoners van het rivierengebied te helpen, heeft de Veiligheidsregio een kaart gemaakt voor in de meterkast. Er bleek behoefte te zijn aan een ‘offline hulpmiddel’, in gewoon Nederlands: informatie waarvoor je geen internet nodig hebt. Op de kaart staan tips wat te doen bij een storing met stroom, water of gas en waar mensen informatie kunnen vinden. Ook is er een lijstje waarop ze kunnen afvinken wat er in hun noodpakket zit.

Radio op batterijen