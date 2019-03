Grote stroomstoring treft de Bommelerwaard, tot 11.15 uur geen elektriciteit

VIDEO + update Ongeluk met twee voertuigen op A2 bij Zaltbommel, automobi­list aangehou­den

10 maart ZALTBOMMEL - Door een ongeluk was zondagochtend de A2 bij Zaltbommel in de richting van Utrecht tijdelijk afgesloten. Een auto botste achterop een bestelauto met een aanhanger. De weg was tot 8.45 uur dicht. De veroorzaker van het ongeluk werd aangehouden. Hij was vermoedelijk onder invloed van alcohol.