Grote tractor als tegenligger? Even afstappen, leren kinderen van de Mgr. Zwijsenschool

Achterhoeker Harmsen is deze ochtend op de Mgr. Zwijsenschool te gast om te vertellen over het project Veilig Omgaan met Opvallende Landbouwvoertuigen. Hij deed voor bijstand bij de lessen in Kerkdriel een beroep op Curio Prinsentuin in Andel. En voor de lessen aan groep 7 en 8 riep hij de hulp in van loonbedrijf Van Herwijnen in Velddriel. Daar twijfelden ze geen moment. De 19-jarige jongen die in mei in Maren-Kessel omkwam bij een ongeval met een hakselaar werkte bij het bedrijf. Zijn collega’s zijn daar nog altijd van onder de indruk. Ook Prinsentuin-docent Michiel Scheffer kende de jongen. ,,Ik zag op het bedrijf twee foto’s van hem. Hij was een oud-leerling van ons.”