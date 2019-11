Grote verbouwing: Jumbo Zaltbommel gaat 18 dagen dicht

Meer verse producten

Drie Jumbo's in de Bommelerwaard

De Jumbo in winkelcentrum Portage is een van de drie Jumbo's in de Bommelerwaard. Net als de Jumbo's in Gameren en Hedel is de Zaltbommelse vestiging eigendom van franchisenemer John van Bruchem. In 2012 was de Jumbo de voortzetting van de C1000-supermarkt aan de Klipperstraat. Die winkel werd aanvankelijk gerund door de broers John en Gerrit van Bruchem. De laatste is Jumbo-franchiser in Vianen geworden.