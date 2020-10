Grote verhuurder botst met Zaltbommel over huisvesting arbeidsmigranten

Tot een half uur vertraging: afsluiting A2 zorgt voor files met sluipver­keer en oponthoud bij ponten

3 oktober ALEM - Wie zaterdag in grote delen van De Bommelerwaard over de rivieren van noord naar zuid wilde, moest daar zeker een half uur extra voor uittrekken. De asfalteringswerkzaamheden aan de verkeersader A2 tussen knooppunt Deil en knooppunt Empel zorgden rondom de brug over de Maas bij Hedel en bij sommige veerponten over de rivieren voor files en flink wat oponthoud.