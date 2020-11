Grote woningbrand in Hedel, twee bewoners naar ziekenhuis afgevoerd

Meer orgaandono­ren in Maasdriel dan in Zaltbommel

20 november KERKDRIEL/ZALTBOMMEL - De animo om orgaandonor te worden is in de gemeente Maasdriel iets groter dan in Zaltbommel. Dat valt op te maken uit het nieuwe donorregister, dat inmiddels door ongeveer de helft van de volwassenen uit de Bommelerwaard is ingevuld.