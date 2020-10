Grove fouten gemaakt bij drama met hoogwerker, waarbij Bart (53) en Jos (61) omkwamen

‘Snellere’ ambulance zit er voor Zaltbommel zomaar niet in

5 oktober ZALTBOMMEL - Een ambulance die in geval van nood niet binnen 15 minuten bij de patiënt kan zijn. Dat komt in Zaltbommel vaker voor dan in de rest van Gelderland-Zuid. Veel betere prestaties zitten er in deze ‘uithoek’ zomaar niet in.