’Haal WK volleybal voor vrouwen naar Zaltbommel’

Nieuw bestuur Oranjevere­ni­ging in Well heeft grootse plannen: ‘Er komt een kermis naar het dorp’

25 januari WELL - De Oranjevereniging in Well heeft een nieuw bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering vrijdagavond heeft zich een groep van zeven nieuwe bestuursleden gemeld. Hiermee is de Oranjevereniging gered van de ondergang.