Half uurtje varen levert 17.443 stukjes plastic onder wateroppervlak in de Waal op

"Als je over het water kijkt is de Waal een prachtige rivier, maar wat zich onder het oppervlak afspeelt is minder mooi", zeggen biologen Karl Beerenfenger en Marijn van Doorn op het achterdek van rondvaartboot De Zilvermeeuw bij vertrek uit de haven in Zaltbommel. Even later, een paar kilometer stroomopwaarts, gooien ze een fijnmazig vangnet in de vorm van een lange nylonkous overboord. "Over een halfuurtje halen we het net weer binnen om de inhoud te bekijken en daarmee zicht te krijgen op de vervuiling van dit traject." Als het zover is, gaat de verzamelde bruine prut door meerdere zeven, waarna alleen plastic deeltjes die groter zijn dan een millimeter achterblijven. Met pincetjes worden ze stuk voor stuk zorgvuldig geïdentificeerd - een monnikenwerk zo te zien. Pas vroeg in de avond zijn de uitslagen van het onderzoek, uitgevoerd volgens een internationaal gestandaardiseerde meetmethode, bekend. Er zweefden in de bovenste tien centimeter van het oppervlaktewater 17.443 stukjes plastic per vierkante kilometer.