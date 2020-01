Handgranaat Kerkdriel in Opsporing Verzocht

Het politieonderzoek is nog in volle gang, meldt de gemeente Maasdriel op de eigen website. Volgens de gemeente is door het Nederlands Forensisch Instituut inmiddels vastgesteld dat het om een echte handgranaat gaat.

‘Motief niet bekend’

‘Het achterlaten van de handgranaat lijkt een gerichte actie te zijn’, aldus de gemeente. Officieel is het motief van de bedreiging met de scherpe granaat nog niet bekend. ‘De politie houdt meerdere opties open’, heet het. De link met de afpersing van de eigenaren van fruitimporteur De Groot in Hedel lijkt echter voor de hand te liggen. De granaat lag voor de ingang van het appartementencomplex waar een zoon van een van de eigenaren woont. Het bedrijf onderschepte enkele maanden geleden een grote hoeveelheid harddrugs. Degenen voor wie die drugs waren bedoeld, waren daar niet zo blij mee.

Getuigen gezocht

Of er in de uitzending van vandaag nieuwe informatie naar buiten komt, is niet bekend. De politie vraagt in Opsporing Verzocht nogmaals om informatie van mensen die mogelijk iets hebben gezien rond de Gasthuisstraat in Kerkdriel tussen 12 januari 20.00 uur en 13 januari 4.00 uur. Dat was ook het geval bij Bureau GLD.