Handhaver Avri bedreigd tijdens het werk

GELDERMALSEN - Een handhaver van Avri is recentelijk bedreigd tijdens zijn werk. Dat bevestigt een woordvoerder van de afvalinzamelaar. Na vele klikocontroles en boetes groeit in Rivierenland de weerstand tegen het beleid van Avri.

,,Ik begrijp de woede en emotie die mensen voelen met betrekking tot het huidige beleid van Avri, maar die mag niet gericht zijn op personen’', vindt Wilma Verhoeks, die het nieuws opving tijdens een gesprek bij Avri. Verhoeks richtte Vuilnis Comité Rivierengebied op en is daarmee sinds deze week het gezicht van het geluid tegen de afvalverwerker. ,,Maar dreigementen dragen totaal niet bij aan ons doel’', zegt ze. Ze wil met haar burgerbeweging bereiken dat Avri klantvriendelijker werkt en het scheidingsproces eenvoudiger wordt.

Bedreigingen zijn niet nieuw

Avri bevestigt in een reactie dat er een handhaver bedreigd is. Dat hij ziek thuis zit, zoals Verhoeks ook had vernomen, klopt niet, zegt de woordvoerder, die er niet meer over kwijt wil. Bedreigingen zijn voor de organisatie niet nieuw: eerder werden telefonistes en medewerkers op straat bedreigd na wijzigingen in tarief en afvalsysteem.

Dat de weerstand tegen de werkwijze van Avri groeit blijkt onder andere uit de animo voor de belangengroep van Verhoeks: die telde maandag op Facebook al bijna 1.500 volgers. ,,Ik verwacht dat dat aantal nog wel even groeit. Het geeft aan dat veel mensen het niet eens zijn met de gang van zaken.’'

Quote Hoe kun je bewijzen dat mensen iets verkeerd gedaan hebben? Wilma Verhoeks, Vuilnis Comité Rivierengebied Ook het aantal digitale handtekeningen onder de petitie ‘Effectieve Afvalverwijdering met Respect’ groeit hard. Waar donderdagmiddag nog zo’n 100 mensen de petitie hadden ondertekend, stond de teller maandag al op zo'n 1.250.

Verhoeks heeft inmiddels met Avri gesproken naar aanleiding van een klacht die ze indiende over een boete. Zij zou tulpensteeltjes, een citroenschil en een patatzak in haar plastickliko hebben aangeboden. ,,Die patatzak was niet van mij, maar ik word wel verantwoordelijk gehouden. Daar gaat het mij om: hoe kan Avri mensen beboeten als het bedrijf niet kan bewijzen dat ze iets verkeerd hebben gedaan?"

Is een slotje niet mogelijk?

Daarop wilde Verhoeks antwoord. Dat bleef uit. ,,Omdat Avri zelf ook niet weet hoe het dit probleem moet tackelen’’, denkt Verhoeks. Zelf heeft ze wel een oplossing. ,,Het moet toch mogelijk zijn om een soort magnetisch slotje op de kliko’s te zetten? Als er dán veel verkeerd afval in zit, is er over een boete geen discussie meer.’'

Hoewel het gesprek met interim-directeur Walter Brouwer volgens haar goed was, is ze niet van plan gas terug te nemen. ,,Ik ben begonnen en zet nu ook door.’'