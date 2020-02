Handhaving van regels arbeidsmigranten moet anders in Maasdriel

Wijzigingen op details

Aanloopperikelen

Het nieuwe beleid is wat Van Kooten betreft nog wennen voor degenen die de arbeiders aan onderdak helpen. ,,Het zijn vooral aanloopperikelen waar we mee te maken hebben.” De toezichthouders zullen vooral worden ingezet om het gedrag van de huisvesters te veranderen. Eerst zullen ze waarschuwen als iets niet in de haak is. Als dat niet blijkt te helpen, zullen boetes volgen, legt Van Kooten uit. ,,De BOA’s die we nu hebben, functioneren zeer naar tevredenheid. Wat we de laatste tijd vooral merken is dat de politie minder aanwezig is. Die moet veel capaciteit steken in de veiligheid van rechters en advocaten.”