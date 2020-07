Harde knallen in Kerkdriel en Tiel: voordeur en ruiten sneuvelen

KERKDRIEL/TIEL - Zowel in Kerkdriel als in Tiel zijn maandagavond en -nacht harde knallen gehoord. In Tiel sneuvelde een voordeur en ruiten; in Kerkdriel is voor zover bekend geen schade aangericht. De politie wil niet zeggen of er weer een link met de afpersingszaak van het Hedelse fruitbedrijf De Groot is, zoals eerder in vergelijkbare incidenten wel het geval was.