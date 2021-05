Hardloper overlijdt na aanrijding in Zaltbommel, bestuurder rijdt door

Haalbaar­heids­on­der­zoek loopt: elektri­sche pont wellicht ook voor Brakel en Aalst

20 mei BRAKEL/GORINCHEM - De twee elektrische veren die Riveer laat bouwen door Holland Shipyards in Hardinxveld-Giessendam zijn niet bedoeld voor de veren tussen Brakel en Herwijnen en tussen Aalst en Veen. Maar de onderzoeken naar wat haalbaar is op die verbindingen zijn in volle gang. ,,We brengen de mogelijkheden en kosten in beeld. Tevens bekijken we wat we kunnen besparen op bijvoorbeeld gasolie, onderhoud en stikstofuitstoot.”