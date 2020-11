Hardrijder (44) uit Zaltbommel rijdt ondanks rijverbod gewoon door

De motorrijder haalde volgens de verkeerspolitie snelheden van 164 kilometer per uur op een weg waar een maximum snelheid van 80 kilometer per uur geldt. De bestuurder kreeg daarop een rijverbod, maar dat weerhield hem er niet van om toch op zijn motor te stappen. ,,Hij was de hoek nog niet om of hij was ondanks het verbod toch gaan rijden", aldus de politie. Er is contact gelegd met agenten uit Oost-Nederland, die de motorrijder uiteindelijk in Zaltbommel zagen rijden.