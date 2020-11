‘Hartverwarmende’ steun voor door brand getroffen voetbalclub BZC'14

Spaarpotjes bij Brakelse ondernemers op de toonbank waar een gift voor de voetbalclub in kan. En een lege flessenactie, waarvan de opbrengst naar voetbalvereniging BZC'14 gaat. Het dorp komt in actie nadat het eind vorige week werd opgeschrikt door een flinke brand op het sportpark aan de Veerdam. Die verwoestte een deel van de kleedkamers en het materiaalhok waar alle ballen en de nieuwe tenues voor de twintig teams lagen.

Al bezig

Na de eerste schrik blijken zowel de club als het dorp veerkrachtig, want inmiddels is de blik alweer op de toekomst gericht. ,,We willen zo snel mogelijk verder kunnen", legt voorzitter Lars Pijlman uit. ,,Op dit moment is er al een bedrijf bezig om de kleedkamers die niet afgebrand zijn schoon te maken en te herstellen, zodat we ze weer kunnen gebruiken.”

Dat er in het dorp acties zijn opgezet om geld in te zamelen, is voor Pijlman en de rest van het bestuur een enorme opsteker. ,,Als club willen wij middenin de samenleving staan. En hieruit blijkt wel dat dat zo is. Ook de gemeente Zaltbommel leeft en denkt met ons mee, en dat waarderen we zeer. En we krijgen medeleven en steun van andere voetbalclubs uit de Bommelerwaard. Dat doet ons echt veel goed.”