Hedel organisator van landelijke finalewedstrijd van jeugdbrandweer

Tweede kans voor ballonnen­fes­ti­val Hedel

15:49 Het luchtballonnenfestival in Hedel, dat op 31 augustus niet door kon gaan vanwege het slechte weer, gaat in afgeslankte vorm in de herkansing. Als de zonnige weersverwachtingen uitkomen, gaan de ballonnen op zaterdag 21 september alsnog de lucht in.