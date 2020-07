Hedel schrikt van geweervuur in de nacht; gelukkig zijn het losse flodders

Even na middernacht filmt een inwoner van Hedel blauwe flitsen in een raam in een donkere straat in Hedel. Duidelijk is het repeterende geweervuur te horen van automatische wapens, afgewisseld met enkele schoten. ,,Dit is niet normaal hoor?", zegt de filmer die zijn filmpje doorstuurt naar Dumpert .

Voordeur woning in brand

De politie neemt de melding ook zeer serieus. Het is immers nog maar heel even geleden dat de voordeur van een Hedelse woning in brand werd gestoken, in dezelfde nacht, eind juni, waarin in Kerkdriel op twee huizen werd geschoten. Om nog maar te zwijgen van de handgranaat waarmee in januari in het centrum van Kerkdriel een mislukte aanslag werd gepleegd. En de politie heeft de inwoners van de dorpen in Maasdriel niet voor niets opgeroepen om alert te zijn.