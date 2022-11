Hedel vreest voor jaarwisseling; ‘Als we niets doen wordt het nog veel erger’

Hogeweg Zaltbommel dicht vanwege nieuw asfalt

ZALTBOMMEL - Van 23 november tot 29 november is de Hogeweg in Zaltbommel in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Op maandag 28 november is de weg van 17.00 tot 23.00 uur volledig dicht. De afsluiting houdt verband met vervanging van het 20 jaar oude asfalt.

18 november