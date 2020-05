Hedels bedrijf De Schans mag uitbreiden maar reparatieplan is nu al nodig

Bedrijf De Schans in de Drielseweg in Hedel, dat onderaan de afrit van de A2 kleine shovels verkoopt en verhuurt, mag uitbreiden. De Maasdrielse gemeenteraad gaf, na een traject al jaren loopt, woensdag een klap op het bestemmingsplan.

Vergeten

Maar helemaal klaar is het verhaal nog niet. Vlak voor de raadsvergadering werd duidelijk dat vergeten is om twee zaken in het bestemmingsplan op te nemen. Het gaat om de reclameletters op het pand en om een hoogteverschil in het dak.

Dat ontdekte de Omgevings Dienst Rivierenland bij de behandeling van de omgevingsvergunning die, vooruitlopend op de vaststelling van het plan, al door De Schans was aangevraagd. De ondernemer werd op de hoogte gesteld en die schreef een brief aan de gemeente met het verzoek om deze twee zaken op de valreep in het bestemmingsplan te verwerken.

Kost tijd en geld

Daar had de raad zo vlak voor de vergadering geen trek in. De Schans zal de formele weg moeten volgen en een reparatieplan moeten maken. Omdat de letters en het hoogteverschil in het dak steeds de bedoeling waren en ook al op de tekeningen stonden, is dat bijna een formaliteit. Maar het kost De Schans, die overigens al illegaal was begonnen met de bouw, wel tijd en geld.

Over deze bedrijfsuitbreiding is de nodige politieke discussie geweest. Het paste namelijk niet binnen de bouwregels voor niet-agrarische bedrijven in het buitengebied. Formeel is die locatie aan de Drielseweg namelijk buitengebied, al heeft het inmiddels meer weg van een bedrijventerrein.