Hedelse brug krijgt dit najaar de naam van de Prinses Irene Brigade

‘Meneer Houben’ had hart voor zijn mensen bij de Chemische Fabriek Zaltbommel

24 augustus ZALTBOMMEL - ,,We hebben helemaal niets te verbergen”, zei Frans Houben bij de open dag van de Chemische Fabriek Zaltbommel in 1996. Precies 25 jaar eerder had hij het bedrijf opgezet dat al tijden Sachem Europe heet, maar in de volksmond is het nog altijd CFZ of Chemfaza. Houben overleed 9 augustus op 84-jarige leeftijd.