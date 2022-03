Help! De appeltaartenbakkers van De Harmonika moeten nee verkopen; er is niet aan meel te komen

Of er mensen zijn die in hun keukenkastje nog een ongeopend pak zelfrijzend bakmeel hebben staan. Met een goede houdbaarheidsdatum. Die opmerkelijke oproep doet De Harmonika op Facebook. De bakkerij is een van de activiteiten die De Harmonika biedt aan de cliënten die er elke dag komen, net als bij andere dagcentra van 's Heeren Loo. De vaste groep die er met liefde en plezier taarten bakt is noodgedwongen al enorm uitgedund, vertelt begeleidster Mariëlle Schep. ,,Degenen die de appels schillen, hebben we even moeten afremmen. Zo hebben we de meesten een andere taak moeten geven en dat vinden ze niet allemaal even leuk. Ze zijn gehecht aan het werk dat ze doen. Dat vinden ze het allerleukst.”