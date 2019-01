Hèmertse dorpskrant van meet af aan een succes

Treinen vertrokken in 2018 minder vaak op tijd vanuit Geldermal­sen

9 januari GELDERMALSEN - Treinen op de lijnen Dordrecht-Geldermalsen en Arnhem-Tiel vertrokken in 2018 minder vaak op tijd dan in 2017. Een trein vertrekt op tijd als het verschil tussen de geplande en werkelijke vertrektijd niet groter is dan drie minuten.