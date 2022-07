Hennep in de groenste straat van Gelderland

UPDATE Boeren blokkeren Slot Loevestein, waar raadsleden praten over toekomst natuurge­bied

POEDEROIJEN - Actievoerende boeren hebben dinsdagavond Slot Loevestein in Poederoijen geblokkeerd met tractoren. De gemeenteraad van Zaltbommel was hier voor een besloten presentatie over het natuurgebied Munnikenland. De Mobiele Eenheid werd voor de zekerheid opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen.

