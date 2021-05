Hennep op zolder van woning in Rossum; politie vindt 190 planten

Alle bezwaren tegen ombouw camping Kerkdriel definitief van de baan

15 mei DEN HAAG/KERKDRIEL - De ombouw van camping Maaszicht in Kerkdriel naar het luxe Resort aan de Maas is al flink gevorderd. Toch boog de Raad van State zich onlangs nog over twee bezwaren. Die zijn nu ongegrond verklaard.