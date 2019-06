Hennepdrogerij op camping Maaszicht in Kerkdriel, twee personen aangehouden

Wielrenner uit Waalwijk in Gameren van de dijk getrapt

13:34 GAMEREN - Een wielrenner van TC Waalwijk is dinsdagavond in Gameren door twee scooterrijders van zijn fiets getrapt. De man vloog eerst in het prikkeldaad en rolde vervolgens van de Waalbandijk af. Er moest een ambulance komen.