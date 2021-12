Herinneringsroute over luchtoorlog ook in Bommelerwaard; mogelijk uitbreiding tot aan Nijmegen

Man (24) die zwaarge­wond raakte bij ongeluk in Bruchem is overleden

BRUCHEM - Het slachtoffer dat vorige week zwaargewond raakte bij een ongeluk in Bruchem, is in het ziekenhuis overleden. Dat kon de politie woensdag bevestigen. ,,Daarnaast loopt het onderzoek naar het ongeval nog, dus daar kunnen we nog niets over melden.”

15 december