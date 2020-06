Herkenbare koppen en mooie verhalen in boek over het muziekleven van Zaltbommel

RECENSIEZaltbommel heeft een rijk muziekleven. Rein van Willigen schreef er een dik boek over: ‘Kees was een clubjesmens’. En zelfs daarin kon de auteur niet alles kwijt. Deel twee is dan ook al in de maak.

Voor veel Bommelaren is ‘Kees was een clubjesmens’ een feest van herkenning, maar het 240 pagina's tellende boek is ook lezenswaardig voor ‘buitenlui’. Het is een dwarsdoorsnede van alles wat Zaltbommel op muzikaal gebied te bieden heeft en had.

Bakermat

Niet voor niets is de onderkop ‘het muziekleven in Bommel van volkszanger tot violiste. Zaltbommel is immers de stad van Emmy Verhey, maar ook van Henk Damen. En bakermat van vele succesvolle en minder succesvolle bandjes, maar ook van diverse koren, harmonie ‘De Karel’ en tal van getalenteerde solisten. En daarom heen hangen weer mensen die zorgen dat al dat moois een podium krijgt.

Hak op de tak

De grootste charme van het boek is misschien wel dat elke structuur ontbreekt. Auteur Rein van Willigen maakte 45 toegankelijke interviews en plakte die achter elkaar. Van de hak op de tak, waardoor iedere volgende pagina weer een verrassing oplevert. En zo is ‘Kees was een clubjesmens’ geen saai lokaal naslagwerk, maar een levendig document van echte mensen met herkenbare koppen en mooie verhalen. Door de vele foto's, deels uit de oude doos, valt er ook nog eens genoeg te kijken.

Ode aan Kees Vermaas

In zijn voorwoord legt Van Willigen uit hoe het boek aan zijn titel komt. Het is een ode aan Kees Vermaas. Zonder deze in 2015 overleden stadsgenoot, zou het culturele leven van Zaltbommel er een stuk saaier hebben uitgezien. Kees was onder andere de ruggengraat van bekende jeugdsociëteit De Boemel en het gezicht van lokale bioscoop Luxor en later van filmclub Cinemaarten.

Verbazing

Het nawoord is van Majo Slosser, die nauw betrokken was bij het boek. Hij heeft de uitgave met enige verbazing tot stand zien komen, want hij was er getuige van dat Van Willigen in slechts tweeënhalve maand tijd 45 interviews afnam en uitwerkte. Niets in het boek wijst echter op haastwerk. Het leest net zo vlot als het is geschreven.