Het blijft gevaarlijk op provinciale wegen, vooral in Gelderland en Brabant

De provincie Gelderland geeft aan dat de infrastructuur, de staat van de weg, niet altijd de oorzaak is van verkeersongevallen: ,,Het komt in veel gevallen ook omdat iemand last had van een laagstaande zon of misschien dronken achter het stuur zat. Gedrag speelt vaak een rol‘’, zegt woordvoerder Petra Borsboom. ,,Maar als er incidenten te betreuren zijn stellen we uiteraard altijd een onderzoek in.’’