Het eerste huisje stáát: in de zomer al snel internet in Rivierenland

ALTFORST - Met het op hun plek hijsen van twee zogenoemde POP-stations bij Altforst en Dreumel is begonnen met de aanleg van een snel internet-netwerk in de regio Rivierenland. De bewoners van het buitengebied van West Maas en Waal hebben nog vóór de zomervakantie glasvezel, daarna volgt Neder-Betuwe en dan één voor één de andere gemeenten, waaronder Zaltbommel en Maasdriel.

Alle 8880 adressen in het buitengebied van Rivierenland die hun internet nu nog slechts via de telefoonkabel binnenkrijgen, zijn voor eind 2021 aangesloten, zo is de verwachting

Geen interesse

De stations in Altforst en Dreumel zijn de eerste van minstens 25 van zulke technische ruimtes in de zeven betrokken gemeenten. Ze worden neergezet in opdracht van Digitale Stad, het kabelbedrijf dat werkt in opdracht van de zeven leden van Rivierenland. Het is voor het eerst dat overheden het initiatief nemen tot aanleg. Dat gebeurt met toestemming van de Europese Commissie. Die toestemming kreeg de regio, nadat als uitgangspunt was gekozen dat glasvezel een nutsvoorziening is, zoals water, elektriciteit en riolering. Commerciële partijen toonden aanvankelijk geen interesse in het onrendabele buitengebied.

Vorig jaar kwam die belangstelling er tóch. Glasvezelbedrijf Glasvezel Buitenaf startte een klantenwervingsactie in de regio en kondigde vervolgens aan in elk geval in West Maas en Waal met de aanleg te beginnen. De Twentse onderneming stapte vervolgens tevergeefs naar de rechter, omdat de gemeenten zich niet aan de aanbestedingsregels zouden houden.

Meteoriet

Met de start van de werkzaamheden lijkt het pleit nu definitief beslecht in het voordeel van Digitale Stad, al onderzoekt Glasvezel Buitenaf volgens een woordvoerder nog ‘alle opties’. Volgens haar is het zelfs nog mogelijk dat het bedrijf óók een eigen kabelnetwerk aanlegt. Bestuurders in Rivierenland houden daar echter amper rekening meer mee. ,,Ja, in theorie kan dat nog”, zegt de Zaltbommelse wethouder Kees Zondag, die de kwestie namens alle gemeenten coördineert. ,,Net als er in theorie hier nu een meteoriet in kan slaan.”

Daarmee zou het gevaar geweken zijn dat enkele honderden adressen die zich bij beide initiatieven hebben gemeld, twee keer zouden moeten betalen, of een annuleringsboete van honderden euro's zouden moeten betalen.

In Rivierenland heeft 57 procent van de 8880 potentiële klanten zich voor aansluiting en een abonnement op het glasvezelnet van Digitale Stad aangemeld. Wie zich nog niet heeft gemeld, kan dat tegen dezelfde voorwaarden doen als voorheen. De kabel zal overal zo dicht mogelijk bij de huizen worden gelegd die nog niet meedoen, zegt Kees Zondag. ,,Als we op iemands terrein mogen, gaat de kabel tot aan het huis.