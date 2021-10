Het is gedaan met de rijkdom van Gelderland; er doemen miljoenenbezuinigingen op

Door de aandelenverkoop van Nuon in 2009 klotste het geld in Arnhem tegen de plinten. Waar gemeenten al jaren kampen met tekorten op de begroting, kon de provincie comfortabel leunen op de miljarden van de aandelenverkoop. Voor incidentele uitgaven was altijd wel geld.

Laag rendement

De rendementen zijn momenteel zo laag, dat Gelderland in problemen komt. In plaats van 100 miljoen per jaar levert het kapitaal slechts 25 miljoen op. ,,En we houden rekening met nog minder’’, zegt gedeputeerde Jan Markink (VVD).k: ,,We moeten naar onze uitgaven kijken, zoals aan sport, cultuur, erfgoed en bestrijding van ondermijning. Maar ook wettelijke taken als wegenonderhoud en openbaar vervoer moeten we misschien soberder uitvoeren. Daar gaan we met de Staten over discussiëren.”