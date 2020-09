Het is historisch stil in de Bommelerwaard tijdens Open Monumentendag

ZALTBOMMEL - De Bommelerwaard is zaterdag en zondag een witte vlek op de kaart van de activiteiten op Open Monumentendag. Overigens niet omdat er een gebrek is aan monumenten. Maar wie er tijdens de landelijke Open Monumentendag op uit wil om die te bezoeken, zal geen activiteiten aantreffen die aansluiten bij het thema van dit jaar: leermonument.

Wie de kaart op de site van Open Monumentendag bekijkt, ziet in één oogopslag dat er in de Bommelerwaard helemaal geen oranje markeringen te vinden zijn. ,,We zijn al vroeg tot de conclusie gekomen dat er niets goed te organiseren viel wat aan de coronamaatregelen kon voldoen”, zegt Jaap Verweij.

Onzeker

De molenaar uit Zuilichem is als bestuurslid van De Vier Heerlijkheden vertegenwoordigd in de organisatie van het het jaarlijkse evenement. Hij laat zijn eigen molen zaterdag wel draaien en misschien dat hij bezoekers vanaf de begane grond kan vertellen over de werking van de molen. ,,Achteraf kun je misschien stellen dat er in grote gebouwen misschien nog iets te regelen was. Maar het was allemaal zo onzeker.”

Quote We wilden in tijdblok­ken rondlei­ding geven door kasteel Nederhe­mert. Maar dan konden er per keer maar vijf mensen naar binnen Leo Weijman, organisatie Open Monumentendag Bommelerwaard

Ook Leo Weijman, voorzitter van de organisatie van Open Monumentendag in de Bommelerwaard, spreekt van een bijzondere situatie. ,,Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. Open Monumentendag trekt in de Bommelerwaard altijd heel veel bezoekers. Alles wat we hadden bedacht, werd door de coronaregels zo ingewikkeld dat we hebben besloten om niets te doen. Om een voorbeeld te geven: we wilden in tijdblokken rondleidingen door kasteel Nederhemert houden. Maar dan konden er per keer maar vijf mensen naar binnen.”

Er wordt volgens Weijman nog gewerkt aan een online rondleiding door het kasteel op het Eiland van Nederhemert, maar het is nog niet zeker of die dit weekend al te zien is.

Wel in Brabant en de Betuwe

Liefhebbers die jaarlijks in het tweede weekend van september een rondje langs bezienswaardigheden maken, kunnen wel terecht in Brabant en in de Betuwe. Zo is de kasteeltuin van Neerijnen te bezoeken. Ook doen een T-boerderij in Tuil en de zogeheten schuurbergen aan de Zandstraat 60 in Opijnen mee. De gemeente West Betuwe wijst er wel op dat er bij sommige monumenten vooraf gereserveerd moet worden om het bezoek te spreiden.

Hoe worden molenaars opgeleid?

In Woudrichem zijn in de vesting onder meer de Martinuskerk en de Johannes Nepomuk-kerk te bezichtigen. En in Veen sluit molen De Hoop aan bij het thema door bezoekers bij te brengen hoe molenaars worden opgeleid.

Monumentendagonline.nl

In Bokhoven is de Antonius Abtkerk te bezoeken. Wie het kerkje online wil bekijken, kan dat vanaf 11 september via monumentendagonline.nl. De Achterste molen in Hellouw is van binnen alleen via internet te bezichtigen. Wel is het bezoekerscentrum in de voormalige molenaarswoning open.