Het is ook een keertje klaar met fuseren in Rivierenland

Grootscha­li­ge actie tegen zware criminali­teit: arresta­ties in Velddriel en Kerkdriel

20 november VELDDRIEL/KERKDRIEL - De politie heeft dinsdag veertien mensen opgepakt bij een grote drugsactie in Limburg. De politie viel daarbij 29 panden binnen in heel Limburg, maar ook in Velddriel en Kerkdriel in de Bommelerwaard. Twee inwoners van die twee plaatsen werden in de boeien geslagen.