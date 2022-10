Het is zover: de Laarstraat in Velddriel wordt aangepakt en opgeknapt

Overzicht Terreurcam­pag­ne fruithan­del De Groot in Hedel teisterde omgeving jarenlang

De terreurcampagne tegen de Hedelse fruithandel De Groot kwam dinsdag tot een ontknoping in de rechtbank in Arnhem. De zaak gaat gepaard met talloze geweldsdelicten in de nabijheid van het bedrijf. Hoofdverdachte Ali G. kreeg bijna 20 jaar celstraf aan zijn broek. Een uitgebreide tijdlijn van wat er zich de afgelopen jaren afspeelde.

27 september