Het koelste terras van de regio; vernevelaar op terras Opa Pietje vermindert de drukkende hitte

KERKDRIEL - Een watervernevelaar in het zonnescherm zorgt ervoor dat de gasten van Opa Pietje er koeltjes bijzitten op deze tropische donderdag. Jeroen van Liempt van het café op het Mgr. Zwijsenplein in Kerkdriel heeft de coronalockdown aangegrepen om te investeren in het systeem dat de temperatuur op het terras met zo’n 10 graden verlaagt. En dat is heel aangenaam als het een paar meter verderop dik 30-plus is.

Een primeur is het niet, maar veel voorbeelden zijn er niet in Kerkdriel en omgeving. En dus durft Van Liempt met een gerust hart van ‘het koelste terras van de regio’ te spreken. In Oss heeft café Finch aan de Heuvel dit systeem en vier jaar terug was café Anvers in Tilburg naar eigen zeggen de eerste in Brabant.

Aantrekkelijker plein

Zijn terras is in trek. ,,Als we om 10.00 uur open gaan, strijken er meteen gasten neer voor een kop koffie en een krantje. Maar Van Liempt gaat nog een stap verder en kijkt niet alleen naar zijn eigen zaak. ,,Ik ben betrokken bij het ontwikkelen van de plannen van de gemeente om het Mgr. Zwijsenplein aantrekkelijker en gastvrijer te maken.” Sinds de zomer van 2020 is Maasdriel met die plannen bezig.

De vernevelaar spuit onder hoge druk water door kleine gaatjes in een buis. Door die hoge druk worden de mensen op het terras niet nat. De nevel koelt de warme lucht wel flink af. Mensen hoeven, zo legt Van Liempt op Facebook uit, niet bang te zijn dat hun kapsel te lijden heeft van het systeem. ,,Niet bang zijn voor je mooie coupe, want die gaat niet pluizen of vochtig worden.”

Vliegen en wespen

Bijkomend voordeel van het systeem is dat ongedierte er een hekel aan heeft. Vliegen en wespen? ,,Daar heb je hier lekker geen last van meer van bij je bordje eten of je drankje.” Het systeem maakt het voor de gasten van Opa Pietje mogelijk dat ze bijvoorbeeld buiten mosselen kunnen eten.”

Sinds 5 juni mogen de terrassen open zijn tot 22.00 uur. Er mogen maximaal 50 mensen op een terras zitten en die moeten vragen of ze er terecht kunnen. Zelf met de tafels schuiven is er niet bij. Met die verruiming van de coronaregels is de horeca nog niet terug op het normale niveau. Terrassen leveren geld op, maar volgens coijfers van de Rabobank niet meer dan een achtste deel van de totale omzet.