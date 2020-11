Het Mgr. Zwijsenplein in Kerkdriel straks autovrij? Inwoners en ondernemers mogen kiezen

De gemeente Maasdriel heeft vanaf de zomer met diverse betrokkenen gesprekken gevoerd over de ideeën en wensen die er leven voor het gebied tussen het oude gemeentehuis en de Teisterbandstraat. MTD Landschapsarchitecten uit Den Bosch heeft alle verzamelde meningen en denkbeelden vertaald in drie verschillende plannen .

Drie varianten

• In variant 1 wordt het plein opgedeeld in drie stukken: een pleindeel aan de voorzijde van het oude gemenetehuis met monumentale platanen en een waterpartij. Daarnaast ligt een stuk met parkeerplaatsen. En tenslotte is er een deel met een openbare kerktuin met podium en een plek om te zitten aan de Teisterbandstraat. In wat ‘Tussen kerk en raadhuis’ is genoemd, is plek voor 72 parkeerplaatsen.