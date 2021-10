Het mysterie van de zilverschat in Maasdriel: ‘Begraven onder de grond is zeker geen praktische optie’

Spoiler: de vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Wel is met een grote mate van nauwkeurigheid te zeggen wat de gevonden zilverbaren waard zijn. De prijs van een kilo zilver schommelde deze week tussen de 620 en 630 euro. Stel dat de politie in Maasdriel 200 kilo vond, dan hebben we het over een bedrag van ongeveer 125.000 euro. En als het 400 kilo was, hebben we het al over een kwart miljoen euro.