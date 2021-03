Het Spit in Hedel delft het onderspit door corona; ‘We zijn een beetje leeg’

De teleurstelling druipt ervanaf op de website van Het Spit. Jansen en Kelders melden dat ze nooit hadden verwacht dat ze hun klanten zouden moeten laten weten dat de deuren dicht zullen blijven. ,,We hebben gelukkig heel veel lieve reacties gekregen”, vertelt Astrid Kelders thuis in Schijndel. Die steun hebben ze hard nodig. ,,Want we zijn een beetje leeg”, vertelt echtgenoot André. Hij heeft er net een nachtdienst opzitten als facilitair medewerker en zij is 20 uur in de week in de weer als mantelzorger. ,,Ik solliciteer”, zegt ze strijdbaar, maar duidelijk is dat de twee in de overlevingsstand staan. ,,Het is wachten op rustiger vaarwater.”